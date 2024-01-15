Beşiktaş'ta flaş transfer kararı! Amir Hadziahmetovic'in yerine...

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı çeken Beşiktaş yeni hocası Fernando Santos'u da kötü bir haberle karşıladı.

Siyah beyazlıların Portekizli teknik adamla çıktığı ilk karşılaşma olan Karagümrük mücadelesinde 12. dakikada Rohden'in müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen ve 15'te yerini Demir Ege'ye bırakan Amir Hadziahmetovic'in sağlık durumu belli oldu.