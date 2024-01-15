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Beşiktaş'ta flaş transfer kararı! Amir Hadziahmetovic'in yerine...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon sakatlık sorunuyla boğuşan Beşiktaş'ta sakatlık kervanına yeni bir isim eklendi. Siyah-beyazlılar, Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, VavaCars Fatih Karagümrük maçında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası orta saha transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 09:43
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Beşiktaş'ta flaş transfer kararı! Amir Hadziahmetovic'in yerine...

Bu sezon sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı çeken Beşiktaş yeni hocası Fernando Santos'u da kötü bir haberle karşıladı.

Beşiktaş'ta flaş transfer kararı! Amir Hadziahmetovic'in yerine...

Siyah beyazlıların Portekizli teknik adamla çıktığı ilk karşılaşma olan Karagümrük mücadelesinde 12. dakikada Rohden'in müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen ve 15'te yerini Demir Ege'ye bırakan Amir Hadziahmetovic'in sağlık durumu belli oldu.

Beşiktaş'ta flaş transfer kararı! Amir Hadziahmetovic'in yerine...

Bosnalı futbolcuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada "Maçta 15. dakikada sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen Amir Hadziahmetovic'in MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır" denildi.

Beşiktaş'ta flaş transfer kararı! Amir Hadziahmetovic'in yerine...

En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen 26 yaşındaki futbolcu kupadaki Eyüpspor mücadelesinin yanı sıra ligde Pendik, Adana Demir, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Konyaspor maçlarını kaçıracak.

Beşiktaş'ta flaş transfer kararı! Amir Hadziahmetovic'in yerine...

SÖZLEŞMESİ DONDURULABİLİR

Hürriyet'in haberine göre, bu kritik süreçte takımın en önemli bölgelerinden biri olan ön liberoda sıkıntı yaşamak istemeyen siyah beyazlılar dönüş süresinin uzama ihtimalini de hesaba katarak Hadziahmetovic'in sözleşmesini dondurabilir.

Beşiktaş'ta flaş transfer kararı! Amir Hadziahmetovic'in yerine...

Kontenjanda açılacak boşlukla birlikte Beşiktaş yönetiminin ara transferde ön liberoya takviye yapması bekleniyor.

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