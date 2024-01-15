Beşiktaş'ta flaş transfer kararı! Amir Hadziahmetovic'in yerine...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon sakatlık sorunuyla boğuşan Beşiktaş'ta sakatlık kervanına yeni bir isim eklendi. Siyah-beyazlılar, Boşnak orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic, VavaCars Fatih Karagümrük maçında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası orta saha transferi için düğmeye bastı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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En az 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen 26 yaşındaki futbolcu kupadaki Eyüpspor mücadelesinin yanı sıra ligde Pendik, Adana Demir, Sivasspor, Trabzonspor, Kayserispor ve Konyaspor maçlarını kaçıracak.
SÖZLEŞMESİ DONDURULABİLİR
Hürriyet'in haberine göre, bu kritik süreçte takımın en önemli bölgelerinden biri olan ön liberoda sıkıntı yaşamak istemeyen siyah beyazlılar dönüş süresinin uzama ihtimalini de hesaba katarak Hadziahmetovic'in sözleşmesini dondurabilir.
Kontenjanda açılacak boşlukla birlikte Beşiktaş yönetiminin ara transferde ön liberoya takviye yapması bekleniyor.
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