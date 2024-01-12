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Omar Colley ölümden döndü!

Beşiktaşlı yıldızın da içinde olduğu Gambiya takımının uçağında oksijen kaybı yaşandı, büyük facia son anda önlendi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Omar Colley ölümden döndü!

Gambiya Milli Takımı'nın Afrika Kupası için yaptığı Fildişi Sahili uçak yolculuğunda kafile adeta ölümden döndü. Uçağın boyutunun küçük olması nedeniyle kalkıştan hemen sonra yaşanan oksijen kaybı ve kabin basıncı eksikliği sonrası, içinde Omar Colley'in de yer aldığı kafilede şiddetli baş ağrısı ve aşırı baş dönmesi yaşandı. Milli takım hocası Tom Saintfiet, "Hepimiz çabucak uykuya daldık. 9 dakika sonra pilot geri dönmeye karar verdi çünkü oksijen kaynağı yoktu. Bazı oyuncular inişten sonra bile uyanamadı. Karbonmonoksit zehirlenmesi geçiriyorduk. Yarım saat daha uçsaydık hepimiz ölmüş olacaktık" yorumunu yaptı.

Beşiktaş kulübü, korku dolu anlar geçiren Colley ve Gambiya kafilesi için geçmiş olsun mesajı yayınladı.

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