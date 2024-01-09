Haberler Beşiktaş Kartallar Rize’de çıkış arıyor! İşte Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

Kartallar Rize’de çıkış arıyor! İşte Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme mücadelesinde saat 20.00'de Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Son maçlarda üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisini mağlup ederek hem camiasının yüzünü yeniden güldürmek hem de yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta 8 futbolcu Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Siyahbeyazlı ekipte sakatlığı bulunan Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Colley ile Amartey kadroda yer alamayacak. Kamerun Milli Takımı'na davet edilen Aboubakar ile kadro dışı bırakılan Rosier ve Marsilya'ya kiralanan Onana'yla, sarı kart cezalısı Salih sahada olmayacak. Necip de tedbir amaçlı Rize'ye götürülmedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2024 Salı 06:50
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Kartallar Rize’de çıkış arıyor! İşte Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçı 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme mücadelesinde saat 20.00'de Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Son maçlarda üst üste aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisini mağlup ederek hem camiasının yüzünü yeniden güldürmek hem de yeni bir galibiyet serisinin ilk adımını atmayı hedefliyor. Beşiktaş'ta 8 futbolcu Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Siyahbeyazlı ekipte sakatlığı bulunan Chamberlain'in yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Colley ile Amartey kadroda yer alamayacak. Kamerun Milli Takımı'na davet edilen Aboubakar ile kadro dışı bırakılan Rosier ve Marsilya'ya kiralanan Onana'yla, sarı kart cezalısı Salih sahada olmayacak. Necip de tedbir amaçlı Rize'ye götürülmedi.

TOPRAKTEPE YÖNETECEK

Beşiktaş'ta bu akşam da takımın başında U19 takımının patronu Serdar Topraktepe olacak. Serdar Topraktepe idaresinde Hatayspor'u 2-1'le geçen siyah-beyazlılar, geçen hafta Kasımpaşa'ya ise 3-1 mağlup olmuştu.

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Emir Han, Anıl, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Benhur, Varesanovic, Zeqiri, Gaich

Beşiktaş: Mert, Onur, Tayyip Talha, Bakhtiyor, Umut, Demir Ege, Amir, Gedson, Semih, Rashica, Cenk

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