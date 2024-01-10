Murat Sancak'tan Beşiktaş'ın Jonas Svensson transferine flaş yorum!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş son olarak 30 yaşındaki stoper Jonas Svensson'un transferini resmen duyurmuştu. Bu transfer ile ilgili olarak Norveçli oyuncunun son olarak formasını terlettiği Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş yorum geldi. İşte detaylar...
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Bu transfer büyük ilgi uyandırırken Norveçli oyuncunun son olarak formasını terlettiği Yukatel Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak'tan flaş yorum geldi.
Sancak, Svensson için Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımın altına, "İyi bir kontratak oyuncusu, iyi bakın hayırlı olsun" şeklinde yorum yaptı. Ayrıca Murat Sancak bu paylaşımına gülücük emojisi ekledi. Yaşanan bu gelişme futbolseverlerin oldukça ilgisini çekti.
NE OLMUŞTU?
Beşiktaş'ta Genel Koordinatör görevinde bulunan Samet Aybaba, Yukatel Adana Demirspor'dan adı geçen Yusuf Sarı ile ilgili olarak, "Yusuf Sarı... Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim." şeklinde konuşmuştu.
Sancak ise Aybaba'nın bu açıklamasına, "Avrupa Şampiyonasına katılma hakkı kazanan Milli Takımımız kontratak oynadığı için Yusuf Sarı'yı kadroya dahil etmişti!!!!" şeklinde yanıt vermişti.
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