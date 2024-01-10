Haberler Beşiktaş Murat Sancak'tan Beşiktaş'ın Jonas Svensson transferine flaş yorum!

Murat Sancak'tan Beşiktaş'ın Jonas Svensson transferine flaş yorum!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş son olarak 30 yaşındaki stoper Jonas Svensson'un transferini resmen duyurmuştu. Bu transfer ile ilgili olarak Norveçli oyuncunun son olarak formasını terlettiği Yukatel Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan flaş yorum geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2024 Çarşamba 16:09
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Murat Sancak'tan Beşiktaş'ın Jonas Svensson transferine flaş yorum!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Murat Sancak'tan Beşiktaş'ın Jonas Svensson transferine flaş yorum!

Siyah-beyazlılarda takımın başına teknik direktör Fernando Santos'un gelmesinin ardından yapılacak transferler büyük merak konusu haline gelmişti.

Murat Sancak'tan Beşiktaş'ın Jonas Svensson transferine flaş yorum!

Beşiktaş kısa bir süre önce yeni transferi Jonas Svensson'u resmen duyurdu.

Murat Sancak'tan Beşiktaş'ın Jonas Svensson transferine flaş yorum!

Bu transfer büyük ilgi uyandırırken Norveçli oyuncunun son olarak formasını terlettiği Yukatel Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak'tan flaş yorum geldi.

Murat Sancak'tan Beşiktaş'ın Jonas Svensson transferine flaş yorum!

Sancak, Svensson için Beşiktaş'ın yaptığı paylaşımın altına, "İyi bir kontratak oyuncusu, iyi bakın hayırlı olsun" şeklinde yorum yaptı. Ayrıca Murat Sancak bu paylaşımına gülücük emojisi ekledi. Yaşanan bu gelişme futbolseverlerin oldukça ilgisini çekti.

Murat Sancak'tan Beşiktaş'ın Jonas Svensson transferine flaş yorum!

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş'ta Genel Koordinatör görevinde bulunan Samet Aybaba, Yukatel Adana Demirspor'dan adı geçen Yusuf Sarı ile ilgili olarak, "Yusuf Sarı... Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim." şeklinde konuşmuştu.

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