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Beşiktaş beni istedi

Transferde harekete geçen siyah-beyazlılar ilk olarak Ajax’ın yıldızına teklifte bulundu. 31 yaşındaki oyuncu Beşiktaş’ın kendisini istediğini, “Beşiktaş’ın benimle ilgilendiğini biliyorum” diyerek itiraf etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2024 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş beni istedi

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Birçok önemli isimle temas halinde olan siyah-beyazlıların istediği oyunculardan biri de Ajax'ın 31 yaşındaki yıldızı Steven Berghuis... Hollandalı futbolcu da dün ESPN'e yaptığı açıklamayla siyah-beyazlı takımın kendisini istediğini doğruladı ve şunları söyledi: "Beşiktaş'ın benimle ilgilendiğini biliyorum ancak bu, geçtiğimiz yaz döneminde olan bir şeydi. Şu an çıkan haberler hakkında bir bilgim yok.

FUTBOLDA HER ŞEY OLABİLİR

Ancak transfer konusunda üç taraf var. Futbolda ne olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz. Bence futbolda eğer bir ayrılık yaşanacaksa yaz aylarında olmalı, kışın değil. Yine de futbolda her şey olabilir." Öte yandan Berghuis'in ayrılma ihtimali hakkında konuşan Ajax Teknik Direktörü John van't Schip, "Berghuis, 31 yaşında ve hala kulüple 1.5 yıllık sözleşmesi var. Onunla oturup konuşulması gerekiyor. Berghuis ve Ajax'ın ne istediği önemli" dedi. Berghuis, bu sezon Ajax'ta 19 maçta oynadı.

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