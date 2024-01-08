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Koltuk artık Santos'un

Son olarak Polonya milli takımını çalıştıran ve pek çok şampiyonluğu bulunan 69 yaşındaki Fernando Santos Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü oldu. 1.5 yıllık imza attı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
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Koltuk artık Santos'un

Ve Beşiktaş'ta uzun süredir belirsizliğini koruyan teknik direktör konusu sonunda çözüldü. Siyah beyazlı kulüpte teknik direktörlük görevine Portekizli Fernando Santos getirildi. Açıklamada, 69 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtilip "Futbol A takımımızın teknik direktörlüğüne Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine 'hoş geldin' diyoruz" denildi. Santos'un yardımcılıklarını Cunha Costa, Jose Mendes, Justino Fernando, Miguel Candido Santos, Jorge do Rosario yapacak.

ELEKTRONIK VE HABERLEŞME MÜHENDİSİ

Aynı zamanda elektronik ve haberleşme mühendisi olan Santos; Porto, Benfica ve S. Lizbon'da hocalık yaptı. Porto'yu Lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupası'na taşıdı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve P'Naikos'u çalıştıran Santos AEK ile Yunanistan Kupası kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligine götürdü. Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000/2010 arasında 10 yılın teknik direktörü seçildi.

Santos, Portekiz milli takımıyla elde ettiği başarılarla dikkat çekti. Santos yönetiminde 2016'da Avrupa, 2019 yılında da Uluslar Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Yunanistan milli takımını Euro 2012'ye götüren Santos orada çeyrek finale, 2014 Dünya Kupası'nda tarihinde ilk kez 2. tura çıkardı. Daha sonra 2016'da Portekiz Milli Takımını Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı.

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