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Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında, 9 Ocak Salı günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları tamamlandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2024 Pazartesi 16:15
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Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, 9 Ocak Salı günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Isınma ve koordinasyon koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Çaykur Didi Stadı'nda 9 Ocak Salı günü saat 20.00'de başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize'ye gitti.

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