Beşiktaş Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, 9 Ocak Salı günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetimindeki antrenman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Isınma ve koordinasyon koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktiksel çalışmayla sona erdi.

Çaykur Didi Stadı'nda 9 Ocak Salı günü saat 20.00'de başlayacak müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rize'ye gitti.