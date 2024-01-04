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Beşiktaş Süper Lig'de sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa maçıyla açacak

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Cuma günü evinde Kasımpaşa'yı konuk edecek. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 10:08
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Beşiktaş Süper Lig'de sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa maçıyla açacak

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan Beşiktaş, topladığı 29 puanla 5. sırada yer aldı.

Siyah-beyazlı takım, müsabakaya 19 yaş altı akademi takımı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe yönetiminde çıkacak. Beşiktaş, Topraktepe yönetiminde oynadığı ilk karşılaşmada Atakaş Hatayspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ'TA 7 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Umut Meraş'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Omar Colley ile Daniel Amartey kadroda yer alamayacak.

Vincent Aboubakar, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

İKİ TAKIM ARASINDA 41. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları maçla Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 40 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 6 kez galibiyete ulaştı.

Bu maçlarda Beşiktaş, 85 kez fileleri havalandırdı. Kasımpaşa ise 45 gol kaydetti.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon oynanan müsabakalardan 2-1 ve 5-2'lik skorlarla galip ayrılmıştı.

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