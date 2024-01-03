Beşiktaş'ta krizin sebebi ortaya çıktı! Rıza Çalımbay ve Samet Aybaba...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın istifa etmesinin ardından teknik direktörlüğe getirilen Rıza Çalımbay, yeni yönetimin göreve başlamasından kısa bir süre sonra siyah-beyazlılardan ayrılmıştı. Beşiktaş'taki ikinci dönemi kısa süre tecrübeli çalıştırıcının ayrılık sürecinde yaşanan detaylar ortaya çıktı. (BJK spor haberi)
Beşiktaş'a sancılı dönemde gelen Rıza Çalımbay'ın macerası kısa sürmüştü.
Dolmabahçe'de alınan 3-1'lik Alanyaspor yenilgisi bardağı taşırmış, Hasan Arat yönetimi, gece yarısı deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığını açıklamıştı.
Ayrılık süreci sonrası açıklamalarda bulunan Rıza Çalımbay, "Ben çok hırslı biriyim. Türkiye'de en çok maça çıkan futbolcu ve antrenörüm. Hırsımı hiçbir zaman kaybetmem" demişti.
"FEYYAZ UÇAR VE SAMET AYBABA'YA KIRGINIM"
Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba'ya kırgın olduğunu belirten Rıza Çalımbay, "Arkadaşlarıma kırıldım. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a kırgınım. Hasan Arat'a da kırgınım. Ancak Beşiktaş'a kırgın değilim. Ayrılırken yöneticilerle görüştüm. Görüşeceğim kişiler Samet ağabey ve Feyyaz olmalıydı. Kendi kendime 'Hata mı yaptım?' diye sordum. İki maç göreve gelme kararını sadece Beşiktaş, Sivasspor ve Milli Takım için yaparım" ifadelerini kullanmıştı.
"KADRO DIŞI KARARLARI BANA SORULMADI"
60 yaşındaki teknik adam, Aboubakar, Rosier, Bailly, Ghezzal ile Jean Onana'nın kendisine danışılmadan kadro dışı bırakıldığını belirterek, "Samet Aybaba beni aradı. 'Biz 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktık' dedi. Ben yoktum, onlar yapıyor. Kim olduğunu sordum, isimlerini söyledi. Futbolcuların kadro dışı bırakılmasında ben yoktum" dedi.
ÇALIMBAY, AYBABA'YA RAPOR VERMEDİ
Milliyet'in haberine göre; Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın göreve başladığı dönemde Rıza Çalımbay'dan kadro dışı kalması gereken futbolcularla ilgili rapor istediği ortaya çıktı.
Ancak Çalımbay'ın rapor vermediği ve ikili arasında soğuk rüzgarlar estiği öğrenildi.
60 yaşındaki Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki ikinci döneminde 7 maça çıktı. Burak Yılmaz'ın istifası sonrası Ahmet Nur Çebi yönetimi tarafından göreve getirilen Çalımbay, bu müsabakaların 3'ünde galibiyetle tanıştı. Beşiktaş, Rıza Çalımbay yönetiminde 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.