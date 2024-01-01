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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'ın kadro dışı kalma nedeni belli oldu! Angelino...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'da sürpriz bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 10:43
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'ın kadro dışı kalma nedeni belli oldu! Angelino...

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal ile ilgili kararın gerekçesi çok merak edilmişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'ın kadro dışı kalma nedeni belli oldu! Angelino...

Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli futbolcusu, geçtiğimiz sezondan bu yana sakatlıklarla boğuşurken kendisinden beklenen verim de alınamadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'ın kadro dışı kalma nedeni belli oldu! Angelino...

Sabah'ta yer alan habere göre Ghezzal'ın disiplinsiz bir davranışı bulunmadığı ve kararın gerekçesinin sözleşmesindeki opsiyon maddesi olduğu ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'ın kadro dışı kalma nedeni belli oldu! Angelino...

Haziranın sonunda mukavelesi bitecek olan Cezayirli yıldızın 1 yıl opsiyonu var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'ın kadro dışı kalma nedeni belli oldu! Angelino...

Bu madde, 20 maçta sahaya çıkması halinde devreye girecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'ın kadro dışı kalma nedeni belli oldu! Angelino...

Bu sezon 12 karşılaşmada görev yapan Ghezzal'ın kontratının uzamasını istemeyen ve yeni sezonda kadroda düşünmeyen yönetim, bu kararı alıp ara transferde yolları ayırmayı planladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'ın kadro dışı kalma nedeni belli oldu! Angelino...

31 yaşındaki futbolcuya teklif gelmezse kendisine sözleşmesindeki opsiyonun kaldırılması önerilecek ve ancak bu şekilde forma giyebileceği iletilecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'ın kadro dışı kalma nedeni belli oldu! Angelino...

Bilindiği üzere Galatasaray'da 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 19 karşılaşmada forma giydi ve artık oynatılmıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'ın kadro dışı kalma nedeni belli oldu! Angelino...

Rachid Ghezzal, bu sezon 554 dakika sahada kalırken 1 gol ve 3 asistle skora 4 kez katkı sağladı.

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