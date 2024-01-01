BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ghezzal'ın kadro dışı kalma nedeni belli oldu! Angelino...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Yeni yönetimin göreve gelmesinin ardından Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 isimden biri olan Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal'da sürpriz bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK spor haberleri)
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Haziranın sonunda mukavelesi bitecek olan Cezayirli yıldızın 1 yıl opsiyonu var.
Bu madde, 20 maçta sahaya çıkması halinde devreye girecek.
Bu sezon 12 karşılaşmada görev yapan Ghezzal'ın kontratının uzamasını istemeyen ve yeni sezonda kadroda düşünmeyen yönetim, bu kararı alıp ara transferde yolları ayırmayı planladı.
31 yaşındaki futbolcuya teklif gelmezse kendisine sözleşmesindeki opsiyonun kaldırılması önerilecek ve ancak bu şekilde forma giyebileceği iletilecek.
Bilindiği üzere Galatasaray'da 20 maça bağlı satın alma opsiyonu bulunan Angelino, 19 karşılaşmada forma giydi ve artık oynatılmıyor.
Rachid Ghezzal, bu sezon 554 dakika sahada kalırken 1 gol ve 3 asistle skora 4 kez katkı sağladı.
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