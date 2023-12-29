Mircea Lucescu'dan Beşiktaş'a flaş yanıt!
Son dakika spor haberi: Teknik direktör konusunda titiz bir operasyon yürüten Beşiktaş'ın listesinde birçok hoca adayı bulunuyor. Kısa sürede yeni teknik direktörünü açıklamak isteyen siyah-beyazlılar, Mircea Lucescu'ya teklif götürdü. Rumen hocadan Beşiktaş'a sözleşme yanıtı geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler - Burak Şentürk)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 09:34 Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 Cuma 09:35
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Önceliği yabancı teknik adama veren Beşiktaş'ta Mircea Lucescu ismi de gündeme gelmişti.
LUCESCU BEŞİKTAŞ'I REDDETTİ!
Rumen basınında yer alan habere göre; Deneyimli çalıştırıcı, siyah-beyazlı takımın teklifini geri çevirdi.
Dinamo Kiev'den ayrılmasının ardından kulüpsüz durumda olan Lucescu'nun ara transfer döneminde bir takımı devralmak istemediği iddia edildi.
Beşiktaş'a kapıyı tamamen kapatmayan Lucescu, sezon sonunu işaret etti.
Önceden oluşturulmuş bir takımı anında devralmak istemeyen Lucescu, kendi stratejisi ve kendi transferlerini yapmak istediği için yaz aylarında görev yapmayı amaçlıyor.
2002 - 2004 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran Rumen hoca, 1 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
Siyah-beyazlılarla 89 maçta görev alan Lucescu, 53 galibiyet, 17 mağlubiyet ve 19 beraberlik yaşadı.
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