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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıza Çalımbay gitti

Sahasında Alanyaspor’a 3-1 kaybeden Beşiktaş’ta fatura teknik direktör Rıza Çalımbay’a kesildi. Gece acil toplanan yönetim tecrübeli teknik adamla yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2023 Cuma 06:50
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rıza Çalımbay gitti

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Beşiktaş'ta daha sezonun ilk yarısı bitmeden üçüncü teknik direktör de gitti! Dün akşam Tüpraş Stadı'nda Alanyaspor'a 3-1 kaybeden siyah-beyazlılarda, teknik direktör Rıza Çalımbay maç sonunda şok edici açıklamalar yapmış, bazı futbolcuları suçlamış "Bu takımın yarısını almazdım" demişti. Çalımbay bu açıklamaları yaparken Beşiktaş yönetimi de acil koduyla bir toplantı gerçekleştirdi. Başkan Hasan Arat önderliğinde bir araya gelen siyahbeyazlı yönetim Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile yolları ayırma kararı aldı.

YIPRANMASIN DİYE

Gece geç saatlerde bir açıklama yayınlayan Beşiktaş yönetimi, ayrılığı şu ifadelerle duyurdu: "Yönetim Kurulumuz, Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz."

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