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Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında, Beşiktaş sahasında Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 09:18
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Beşiktaş sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Perşembe günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı 15 mücadelenin 8'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 5'inde de mağlup olan Beşiktaş, hanesine 26 puan yazdırdı. Siyah-beyazlı takım, haftaya averajla 5. sırada girdi.

Bu sezon sergilediği performansla beklentilerin oldukça uzağında kalan ve ligdeki son maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, galip gelerek taraftarını sevindirmeye çalışacak.

Corendon Alanyaspor da Süper Lig'de 6 maçlık galibiyet özlemine son oynadığı müsabakada İstanbulspor'u 1-0 yenerek son verdi. Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, 14 puan ve averajla 18. basamakta yer aldı.

ÜÇ OYUNCUNUN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Beşiktaş'ta Corendon Alanyaspor maçı öncesinde 3 futbolcunun sakatlığı devam ediyor.

Siyah-beyazlı takımda tedavileri devam eden Gedson Fernandes, Umut Meraş ve Necip Uysal'ın Alanyaspor karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Sakatlıklarını atlatan Arthur Masuaku, Milot Rashica, Mert Günok, Omar Colley ve Ante Rebic ise teknik direktör Rıza Çalımbay'ın şans vermesi halinde görev yapabilecek.

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmıştı.

DÖRT OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlılarda 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Mert Günok, Necip Uysal, Salih Uçan ve Tayfur Bingöl, yarın sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 18. haftada Atakaş Hatayspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

İKİ TAKIM ARASINDA 15. RANDEVU

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında oynanan 14 maçın 10'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden Alanyaspor galip ayrıldı. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Söz konusu müsabakalarda Beşiktaş 31 kez fileleri havalandırırken, Alanyaspor ise 13 gol kaydetti.

Siyah-beyazlı ekip, sahasında Akdeniz temsilcisiyle yaptığı 7 mücadeleden de galip ayrıldı.

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