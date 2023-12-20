Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERİ: Kadro dışı kararında gerçek ortaya çıktı! Aboubakar...

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kadro dışı kararında gerçek ortaya çıktı! Aboubakar...

Beşiktaş'ta 5 isim kadro dışı bırakılmış, sonrasında alınan yeni kararla takıma geri dönmüştü. Bu karardaki flaş bir gerçek ortaya çıktı. Aboubakar detayı dikkat çekti. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2023 Çarşamba 09:57
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ HABERİ: Kadro dışı kararında gerçek ortaya çıktı! Aboubakar...

Beşiktaş'ta takım içindeki disiplin problemlerini çözme adına 5 isim kadro dışı bırakılırken en çok tartışılan isim ise Aboubakar olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kadro dışı kararında gerçek ortaya çıktı! Aboubakar...

Skora verdiği katkı ve fiziksel durumu iyi olan Kamerunlu oyuncunun kadro dışı bırakılması şaşkınlık yaratmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kadro dışı kararında gerçek ortaya çıktı! Aboubakar...

Saç ektirme konusu sıkça gündeme gelse de Beşiktaş yönetimin aldığı bu kararın perde arkasında çok farklı bir neden var.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kadro dışı kararında gerçek ortaya çıktı! Aboubakar...

Duhuliye.com'un ulaştığı bilgiye göre Abou'nun diğer oyunculara gözdağı vermek için kadro dışı bırakıldığı ileri sürüldü.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kadro dışı kararında gerçek ortaya çıktı! Aboubakar...

Yetkililer, 'Aboubakar bile kadro dışı kalabiliyor' mesajını takıma vermek istedi.

BEŞİKTAŞ HABERİ: Kadro dışı kararında gerçek ortaya çıktı! Aboubakar...

Ancak karar sonrası hem Aboubakar'la ipler kopma noktasına gelirken hem de oyuncunun maliyeti yönetim için bir sorun teşkil ediyor.

DİĞER
Ünlü oyuncu babasının milyar dolarlık mal varlığının peşine düştü! “Üvey annem kara para aklıyor”
Muhalefeti karıştıran operasyon! Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu savaşı resmen başladı: Kim kazanacak?
Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca
"Golü bahane ederek..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor!
Beşiktaş'ın golcüsü Chelsea'den! Kiralık geliyor
KPSS TERCİH EKRANI 2023 | ÖSYM KPSS/2 tercih başvuru nasıl yapılır?
Evde Bakım aylığı yatan iller listesi 2023 Aralık
8. sınıf 2. ortak sınav Matematik, Türkçe, Fen Bilgisi, İnkılap Tarihi ortak sınavı sorular ve çözümleri
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın konuğu Zabiny Brno! Beşiktaş'ın konuğu Zabiny Brno! 11:19
THY Euroleague’de 16. hafta heyecanı! THY Euroleague’de 16. hafta heyecanı! 10:45
G.Saray'dan Avrupa'da şampiyonluk getirecek harekat! G.Saray'dan Avrupa'da şampiyonluk getirecek harekat! 10:37
Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde... Fenerbahçe'de Edin Dzeko planı! Galatasaray derbisinde... 10:34
Warriors Celtics'i uzatmada devirdi! Warriors Celtics'i uzatmada devirdi! 10:24
Kadro dışı kararında gerçek ortaya çıktı! Kadro dışı kararında gerçek ortaya çıktı! 09:56
Daha Eski
Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden! 09:40
Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca Karagümrük maçında izleyecekler! Cimbom'un yıldızına çifte kanca 09:37
G.Saray - F. Karagümrük maçı ne zaman? G.Saray - F. Karagümrük maçı ne zaman? 09:36
Hatayspor MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak! Hatayspor MKE Ankaragücü'nün konuğu olacak! 09:27
Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor! Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor! 09:17
Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Kayserispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 09:15