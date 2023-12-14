TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Rus piyangosu! O yıldızı çok istiyorlar

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta son olarak Fenerbahçe karşısında alınan 3-1'lik derbi mağlubiyeti sonrası flaş bir kararla takımdaki 5 yıldız isim kadro dışı bırakılmıştı.

Bu isimler Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Jean Onana olarak açıklanmıştı.