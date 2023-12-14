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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Rus piyangosu! O yıldızı çok istiyorlar

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak o yıldız futbolcu için Rusya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 13:34
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Rus piyangosu! O yıldızı çok istiyorlar

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta son olarak Fenerbahçe karşısında alınan 3-1'lik derbi mağlubiyeti sonrası flaş bir kararla takımdaki 5 yıldız isim kadro dışı bırakılmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Rus piyangosu! O yıldızı çok istiyorlar

Bu isimler Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Jean Onana olarak açıklanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Rus piyangosu! O yıldızı çok istiyorlar

Son olarak ise kadro dışı kalan bu oyunculardan Abouabakar'a transferde sürpriz bir talip daha çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Rus piyangosu! O yıldızı çok istiyorlar

Rus basınından Sport24'ün yer verdiği haberde Kamerunlu yıldız ile Spartak Moskova yakından ilgileniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Rus piyangosu! O yıldızı çok istiyorlar

Siyah-beyazlı yönetimin ise futbolcunun transferi ile alakalı olarak ne yönde karar vereceği büyük merak konusu haline geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Rus piyangosu! O yıldızı çok istiyorlar

Beşiktaş'ta bu sezon 22 kez sahaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

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