TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Rus piyangosu! O yıldızı çok istiyorlar
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlılarda son olarak o yıldız futbolcu için Rusya'dan sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...
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Rus basınından Sport24'ün yer verdiği haberde Kamerunlu yıldız ile Spartak Moskova yakından ilgileniyor.
Siyah-beyazlı yönetimin ise futbolcunun transferi ile alakalı olarak ne yönde karar vereceği büyük merak konusu haline geldi.
Beşiktaş'ta bu sezon 22 kez sahaya çıkan Aboubakar, 11 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
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