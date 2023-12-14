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Eski golcüsü Beşiktaş'a önerildi! Hasan Arat transferi veto etti

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Devre arasında forvet takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'a, menajerler aracılığıyla eski golcüsü önerildi. Siyah-beyazlılarda başkan Hasan Arat, "Bizi bırakıp giden birini geri almam" diyerek transferi veto etti. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 06:50
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Eski golcüsü Beşiktaş'a önerildi! Hasan Arat transferi veto etti

Beşiktaş, devre arasında yapacağı transferler için geri sayıma geçti. Birçok bölgeye transfer yapacak olan Kara Kartal, forvet hattına da oyuncu arayışlarına devam ediyor.

Eski golcüsü Beşiktaş'a önerildi! Hasan Arat transferi veto etti

Siyah-Beyazlılar, golcü arayışlarını sürdürürken gündeme sürpriz bir isim geldi. Beşiktaş'ın eski golcüsü Wout Weghorst menajerler aracılığıyla siyah-beyazlılara teklif edildi.

Eski golcüsü Beşiktaş'a önerildi! Hasan Arat transferi veto etti

Takvim'de yer alan haberde başkan Hasan Arat'ın menajerler aracılığıyla yapılan bu teklifini anında geri çevirdiği öğrenildi. Arat'ın "Beşiktaş'ı bırakıp giden adamla işimiz olmaz. Onu geri almam" dediği belirtildi.

Eski golcüsü Beşiktaş'a önerildi! Hasan Arat transferi veto etti

Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı golcü bu sezon 14 maçta forma giyerken 4 gol ve 1 asist üretti. 9 milyon Euro piyasa değeri olan Weghorst'un Burnley ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

Eski golcüsü Beşiktaş'a önerildi! Hasan Arat transferi veto etti

Beşiktaş'ta tek devre oynayan Hollandalı golcü 18 karşılaşmada 9 gol atarken 4 de asist yaptı. Hollanda Milli Takımı'nda 29 kez forma giyen Weghorst'un 8 golü var. Tecrübeli golcü için şimdiye kadar 33.9 milyon Euro bonservis ödendi.

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