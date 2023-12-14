Eski golcüsü Beşiktaş'a önerildi! Hasan Arat transferi veto etti

Hoffenheim'da kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki Hollandalı golcü bu sezon 14 maçta forma giyerken 4 gol ve 1 asist üretti. 9 milyon Euro piyasa değeri olan Weghorst'un Burnley ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.