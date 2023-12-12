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Rachid Ghezzal'den kadro dışı kararı sonrası ilk açıklama

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 futbolcudan biri olan Rachid Ghezzal karara ilişkin, "Bu tamamen keyfi ve politik bir karardır" dedi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023 Salı 16:16
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Rachid Ghezzal'den kadro dışı kararı sonrası ilk açıklama

Cumartesi günü oynanan derbide Dolmabahçe'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş faturayı 'performansı düşük ve uyum sorunu' yaşayan 5 oyuncusuna kesmişti. Pazartesi günü yapılan açıklamada 5 futbolcunun da kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir." denildi.

Kadro dışı kararının yayınlanmasının ardından Rachid Ghezzal sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı.

Ghezzal sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Bu sabah sosyal medyada tesadüfen keşfettiğim kulübün açıklamasını dikkate alıyorum. Bu beni şoke etti ve derinden yaraladı. Beşiktaş formasını giymekten, kazanmaktan ve takım için savaşmaktan her zaman gurur duydum ve sözleşmemin sonuna kadar bu fırsata sahip olduğum sürece yapmaya devam edeceğim. Ancak, ismimin olası davranış sorunlarıyla veya takıma olan bağlılık eksikliğiyle ilişkilendirilmesini kabul edemem. Bu nedenle bu dışlamanın hiçbir şeyle ilgisi olmadığını size söylemeliyim. Bu tamamen keyfi ve politik bir karardır. Tüm taraftarlara, destek mesajlarınızın hepsini gördüğümü bilin. Bu mesajlar beni etkiledi ve size minettarım. Sizi seviyorum" ifadelerini kullandı.

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