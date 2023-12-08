Beşiktaş 100-75 Bursa Uludağ Basketbol (MAÇ SONUCU ÖZET)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Bursa Uludağ Basketbol'u 100-75 yendi.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Beşiktaş: 100 - Bursa Uludağ Basketbol: 75
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Tolga Akkuşoğlu, Selena Gamze Öget Çerçi, Mustafa Gürhan Soysal
Beşiktaş: Yueru Li 23, Melek Uzunoğlu 4, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Nogic 30, Evans 22, Elif Bayram 10, Ceyda Necmiye Bekar, Zeynep Can, Şevval Sıla Kaplan 2, Zümrüt Karahan, Lazic 3, Ceyda Conker 2
Bursa Uludağ Basketbol: A. Williams 20, Coulibaly 4, Tuba Poyraz, E.Williams 22, Baptiste 24, Efsun Çelik, Deniznur Çakır, İpek Garip 5, Elif Burulday
1. Periyot: 28-17
Devre: 48-37
3. Periyot: 80-55