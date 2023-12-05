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Beşiktaş Kulübünde mazbata töreni yapıldı

Son dakika spor haberleri... Başkanlığa seçilen Hasan Arat, mazbatasını Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar'dan aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2023 Salı 12:38
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Beşiktaş Kulübünde mazbata töreni yapıldı

Beşiktaş Kulübünde, 3 Aralık tarihinde düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurulda başkanlığa seçilen Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri için mazbata töreni gerçekleştirildi.

Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde yapılan törende Hasan Arat, mazbatasını divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar'dan aldı.

Yönetim kurulunda görev yapacak diğer isimlere de mazbataları takdim edildi.

Törende konuşan Başkan Arat, seçimin artık geride kaldığını belirterek, "Biz bir aileyiz. Nasıl bir aile olacağımızı tüm Türkiye'ye hissettirdik. Muhteşem bir katılım oldu. Tüm kongre üyelerine, bizi takip eden Beşiktaş taraftarlarına, arkadaşlarım ve camiam adına teşekkür ediyorum. Bir daha Akatlar'da kongre yapılmayacak. Bu iş bitmiştir. Beşiktaş'a layık olan yer neresiyse orada yapılacak." diye konuştu.

Seçimin Türk spor tarihine geçtiğini kaydeden Arat, "İki rakibin destekçileri karşılıklı tribünlerden birlikte tezahürat yaptı. Az önce Serdar Adalı ile telefonda görüştük. Kendisinden şunu rica ettim. 'Yönetim kurulundaki arkadaşlardan faydalanmak istiyorum' dedim. 'Memnuniyetle' diye yanıt verdi. Bugünden itibaren yönetimindeki arkadaşlarla görüşmeler yapacağız. Beşiktaş artık bir bütün, artık kucaklaşma dönemidir. Yapacağımız işin zor olduğunu biliyoruz. Bize gösterilen teveccühün bilincindeyiz. Beşiktaş'a bir gün bile hizmet etmek onurdur." ifadelerini kullandı.

Arat, konuşmasında bir önceki başkan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ile ailelerine teşekkür etti.

Mazbata töreninin ardından Hasan Arat ve yönetim kurulu üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

YÖNETİMDE GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Başkan Hasan Arat, mazbata töreninde yönetim kurulundaki görev dağılımını da paylaştı.

Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulunda görev dağılımı şöyle:

Hüseyin Yücel: İkinci başkan

Onur Göçmez: Asbaşkan

Mete Vardar: Asbaşkan

Cüneyt Sezgin: Genel sekreter

Yalçın Ayaydın: Uluslararası ilişkiler ve Kartal Yuvaları'ndan sorumlu

Altın Mimir: Hukuk kurulu başkanı

M. Kaan Şakul: Finansman ve anonim şirketlerden sorumlu

Feyyaz Uçar: Futbol şubesinden sorumlu ve futboldan sorumlu basın sözcüsü

Işıl Zeybek: İletişimden sorumlu

Çağlayan Tuğal: Tesislerden sorumlu

Bünyamin Burak Aslan: Kamu ilişkilerinden sorumlu

Ekrem Keçoğlu ve Kadir Kılıç: Divan kurulu ve üyelik işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi

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