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Borç 6.7 milyar lira

Çebi dönemi mali yönden ibra edildi Kulübün toplam borcu da açıklandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Borç 6.7 milyar lira

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki yönetim kurulunun 1 Ocak-29 Mayıs 2022 ve 29 Mayıs-31 Aralık 2022 dönemleri faaliyetleri oy çokluğuyla ibra edildi. Yapılan oylamalarda yönetim kurulu, her iki dönem için idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Öte yandan kulübün borcu da açıklandı. Beşiktaş'ın toplam borcunun 6 milyar 780 milyon 665 bin 917 lira olduğu duyuruldu.

ÇEBİ: HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Ahmet Nur Çebi, veda konuşmasında "Beşiktaş'ın borcu 'namustur' dedik ve kapıya gelen herkesle göğüs göğüse mücadele ettim" dedi ve ekledi: Beşiktaşlı olduğunu iddia edip, troll hesaplarla bana ve aileme küfür edenlere hakkımı helal etmiyorum.

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