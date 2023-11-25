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Taraftarı kazandık

Teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bir gün idman yaptım, öbür gün maça çıktım. Ama ilk maçta taraftarı kazandığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2023 Cumartesi 06:50
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Taraftarı kazandık

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geri dönmenin büyük bir mutluluk verdiğini ifade etti. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim hedefimiz, önümüzdeki takımlara yetişmemiz gerekiyor. İyi bir seri yapmamız gerekiyor. Geldiğim gün gördüm ki, oyuncu arkadaşların motivasyonu gitmiş, son maçlarda yenilmişler, Avrupa'dan elenmişler, moralleri bozuktu. Bizim de onları düzeltmemiz gerekiyordu. Oyuncuları tanımıyordum. Bir gün antrenman yaptım, öbür gün maça çıktım ama ilk maçta taraftarı da kazandığımızı düşünüyorum" dedi. Siyah-beyazlı kulübe her daim borçlu olduklarını belirten Çalımbay şöyle devam etti: "Sadece milli takım ve dünya karmasında oynadım. Beşiktaş arması da, adı da yeter. Beşiktaş'ın bir şeye ihtiyacı varsa, görevimizi yaparız. Biz çok iyi bir yere geldiysek, Beşiktaş sayesinde geldik. Onun için bizim bir borcumuz var ve karşılığını vermemiz gerekiyor."

BURAK ÖĞRENCİM!

Tecrübeli teknik adam, kendisinden önce görev yapan Burak Yılmaz'ın çok eleştirilen açıklamaları için, "Başkan çağırdığında geldim, 'Bıraktı mı herkes?' dedim, 'Bıraktılar' dedi. Ondan sonra ben konuştum, onun dışında bir şey yapmam doğru değildi. Ben hiç kimseyle kötü olmam. Hele Burak'la hiç olmam. Burak çünkü benim öğrencimdi" ifadelerini kullandı.

HiZMETE GELiYORLAR

Çalımbay, 3 Aralık'taki başkanlık seçimi için "Kim gelirse gelsin, Beşiktaş'a hizmet etmeye geliyor. Gelenlerin hepsi iyi Beşiktaşlı. Kim gelirse gelsin, hepsinin büyük faydası olacak buraya. Hepsine teşekkür ediyorum. Hangisi başkan olacak bilemiyoruz şu anda ama hepsi tanıdığımız, bildiğimiz isimler" yorumunu yaptı.

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