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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rashica'dan kötü haber!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ın Kosovalı yıldızı Milot Rashica'dan kötü haber geldi. Milli Takım'da sakatlanan başarılı oyuncunun sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 10:13
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rashica'dan kötü haber!

Beşiktaş'ın sakat futbolcuları Milot Rashica, Jean Onana ve Yakup Arda Kılıç'ın durumları netleşti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rashica'dan kötü haber!

Sabah'ta yer alan habere göre Kosova Milli Takımı'nın antrenmanında sağ uyluk iç adalesinde ağrı hisseden Rashica'da gerilme ve ödem olduğu, tedavi sürecinin iki haftayı bulacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Rashica'dan kötü haber!

Siyah-beyazlı takımın Sakaryspor ile oynadığı özel karşılaşmada sakatlanan Jean Onana'nın ise sağ uyluk arka adalesinde ve kanama tespit edildi.

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