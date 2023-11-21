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İcraat önemli

Hasan Arat: Biz oyuncu ismi vermiyoruz getirdiğimizde herkes heyecanlanacak! Ben projelerle yola çıktım, hepsini de yapacağım. Futbolcu ismi vererek hiç kimseyi heyecanlandırmıyoruz, biz buraya indirince zaten bütün Beşiktaş camiası heyecanlanacak...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 06:50
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İcraat önemli

Siyah-beyazlı kulübün başkan adayı Hasan Arat, Beşiktaş derneklerini gezmeye devam ediyor. İnegöl'de taraftarlarla buluşan Arat, "Ben bütün projelerimi çalışarak çıktım yola. Önce projeleri yok dediler, şimdi de yapamazlar diyorlar! Yapamaz diyenler kendi projelerini anlatsın görelim. Biz farazi oyuncu ismiyle kimseyi heyecanlandırmıyoruz, biz buraya indirince zaten bütün Beşiktaş camiası heyecanlanacak. Çok kritik bir seçime giriyoruz. Lütfen tüm kongre üyelerimiz bu bilinçle sandık başına gelsinler" dedi.

BÜYÜK TAHRİBAT VERDİLER

Arat şöyle devam etti: "Beşiktaş'a gelen herkes bir şeyler alıp gitti. Beşiktaş'ı yönetenler bu sene transferde para harcamadık diyor ancak 60 milyon euro harcandı. Ben lansmanda Beşiktaş'ın mallarını açıkladım, herkes şaşırdı. Beşiktaşlıya kendi mallarını unutturdular. Beşiktaş'ı aşağı çekmeye çalışıp kendilerini büyüttüler, büyük tahribat verdiler. Bütün tesislerimizi yok ettiler, insan utanır. Hala buradan ne götürürüm derdindeler. Biz gelir gelmez büyük bir arazi alacağız, bunu vaat olarak vermiyoruz bu işi kesinleştireceğiz."

YÖNETİMDEKİ 5 İSİM NETLEŞTİ

Beşiktaş başkan adaylarından Arat'ın listesi şekillenmeye başladı. Beşiktaş Başkan adayı Hasan Arat'ın yönetimine girecek 5 isim belli oldu. sİşte listede yer alacak kişiler: Murat Özyeğin, Mete Vardar, Onur Göçmez, Çağlayan Tual ve Ekrem Keçoğlu

'YENİ AÇIK'IN HEPSİ BİRLEŞECEK

Biz diyoruz ki 'Yeni Açık'ın tamamını birleştireceğiz. Bunu yapacağız, göreceksiniz. İstifa eden Asbaşkan çatıyı değiştireceğim deyince bir şey olmuyor, başkan adayı çıkıp çatıyı değiştireceğim deyince olmaz diyorlar. Çatı konusunda Tüpraş ile görüştük.

DÜZEN BÖYLE GİTMEYECEK

Bana karşı hepsi birleşti, burası net. Eski TFF başkanı oturduğu yerde adayları çağırıp icazet vermeye kalktı. Bu düzen böyle devam etmeyecek. Birbirleriyle kavga edenler, birbirlerinin karşısına aday olanlar nedense birleştiler. Bizim felsefemiz belli.

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