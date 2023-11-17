Hasan Arat Chelsea ile anlaştı

Seçimli genel kurul çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Başkan adayı Hasan Arat, Antalya'da bulunan kongre üyeleri ile yemekli buluşmada bir araya geldi.

Hürriyet'in haberine göre Hasan Arat Beşiktaş başkanlığına seçildiği takdirde Chelsea ile iş birliğine gideceğini açıkladı.

Arat, "Todd Boehly, Chelsea'nin sahibi ve başkanı. Benim yakın bir arkadaşım. Başarılar diledi, her türlü çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Ben yıllarca biriktirdiğim spor sermayemi Beşiktaş'a aktaracağım" dedi.

BEŞİKTAŞ KONGRE ÜYELERİNE DE SESLENDİ

Hasan Arat, Beşiktaş kongre üyelerine de çağrıda bulunmayı ihmal etmedi. Hasan Arat, "Beşiktaşlıların gelip mutlaka oy kullanması lazım. Beşiktaş'ı Beşiktaşlılara teslim etmek gerekiyor. Bu değişimi yapabilecek sadece Beşiktaşlılardır. Sandıkların patlaması lazım" ifadelerini kullandı.