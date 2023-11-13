Muleka gaza bastı

Beşiktaş'ta son haftalarda Jackson Muleka rüzgarı esmeye başladı. 24 yaşındaki futbolcu, Başakşehir karşısında sahaya ilk 11'de çıktı ve Kara Kartal'a 3 puanı getiren golü attı. Muleka, 55. dakikada Rebic'in nefis pasında topu çok şık bir vuruşla ağlara yolladı. Muleka böylece geçen hafta 3-2 kaybedilen Antalyaspor maçından sonra üst üste 2 karşılaşmada gol kaydetmiş oldu. Siyah beyazlı futbolcu ayrıca bu sezon lig ve Avrupa dahil 5. kez gol sevinci yaşamış oldu. Muleka maç sonu "Yeni hocamızla güzel bir başlangıç oldu. Gol attığım için ayrıca mutluyum" dedi.