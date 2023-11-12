Haberler Beşiktaş Rıza Çalımbay'dan Ghezzal açıklaması!

Rıza Çalımbay'dan Ghezzal açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş evinde RAMS Başakşehir'i ağırladı. Kara Kartal rakibini tek golle mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş'ta 2. Teknik Direktörlük kariyerine 3 puanla başlayan deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 18:37 Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2023 Pazar 18:46
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Rıza Çalımbay'dan Ghezzal açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi.

Kara Kartal, RAMS Başakşehir engelini tek golle aşarak 3 puana ulaştı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE RIZA ÇALIMBAY'IN AÇIKLAMALARI:

"ESKİ GÜNLERİMİ HATIRLAMADIM"

"Her şeyden önce çok teşekkür ediyorum taraftarımızın desteğine. Gerçekten bu maça çıktığımda, eski günlerimi hatırladım. Takım kaptanıyken, takımla beraber çıkarken... Mükemmel bir gündü. Bu maçı kazanmak çok önemliydi. Her şeyden önce bizim taraftarı kazanmamız gerekiyor. Haftalardır istedikleri sonuç olmadı. İstediğimiz bir galibiyet oldu. Hem iyi oynadık, hem taraftarla bütünleştik. Aldığımız sadece 1 galibiyet. Bundan sonra güzel şeyler yapmamız şart.

"GHEZZAL ÇOK AĞLADI"

"Ghezzal'ı anlamadık. Oyuna aldık, içeri geldi. Oynayamayacağım dedi. Çok ağladı. Duygulandı. Riske girmedik. Elimizdeki sağlamlarla oynadık ama üzüldük.

"ŞANSSIZLIK OLDU"

"Bahtiyar'da bir şanssızlık oldu. Mücadeleye girdiğinde dirseği geldi. Gözü görmemeye başladı. Kapandı ve kan geldi. Şu anda iyi herhalde. Yoksa haberimiz olurdu.

"SEBA İÇİN VEFA MAÇI OYNAMAK İSTİYORUZ"

Milli arada bir kere Antalya'ya gidiyoruz. Arkadaşlarımızın çoluğu çocuğu var, ayrı kalmak istemiyorlar. İkinci lig takımı olabilir, başka takım olabilir. İki tane hazırlık maçı yapacağız. Oynamayan arkadaşlar var, sakatlıktan çıkanlar var. Bir nebze maç temposu kazanmaları gerekiyor. Belki Sakarya'ya gideceğiz. Başkanımız Süleyman Seba için bir vefa maçı gibi bir maç oynamak istiyoruz. Orada o maçı oynayacağız. Burada da bir maç oynayacağız. Ondan sonra da deplasmana gideceğiz."

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