Yılmaz dönemi 6 maç sürdü

Sezon başı itibarıyla teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını üstlenen Yılmaz, deneyimli çalıştırıcının görevini bırakmasının ardından 10 Ekim'de teknik sorumluluğa getirildi. Siyah-beyazlı takım, 38 yaşındaki teknik adam yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 4, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise 2 müsabaka oynadı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Burak Yılmaz yönetiminde çıktığı müsabakalarda 9 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü.

HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER

Beşiktaş'ta kariyerinin ilk antrenörlük tecrübesini yaşayan genç çalıştırıcı Burak Yılmaz, dün öğlen saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda camiaya veda etti. Burak Yılmaz paylaşımında, "Her şey için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.