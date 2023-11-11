Beşiktaş'a gönül Rıza'sıyla geliyor! Sözleşmesinde özel madde var

Teknik Direktör Burak Yılmaz, Bodo-Glimt maçının sonrasında dün istifasını verdi. Bunun ardından siyah-beyazlılar hemen bir plan yaptı. Beşiktaş ve camiayı yakından tanıyan Rıza Çalımbay ile kısa bir görüşme yapan yönetim, 3 Aralık'ta yapılacak seçimli genel kurula kadar göreve gelmesini istedi. Beşiktaş'ın kendisi için her şeyden önemli olduğunu ifade eden Rıza Çalımbay, bu görevi koşulsuz kabul etti.