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Beşiktaş'a gönül Rıza'sıyla geliyor! Sözleşmesinde özel madde var

Şenol Güneş'in istifasının ardından teknik sorumluluk görevine getirelen Burak Yılmaz, art arda gelen mağlubiyetler sonrasında Beşiktaş'tan ayrıldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevine kuılüp efsanesi Rıza Çalımbay getirildi. Tecrübeli teknik adam büyük bir fedakarlık yaparak teklifi kabul etti. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023 Cumartesi 09:51
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Beşiktaş'a gönül Rıza'sıyla geliyor! Sözleşmesinde özel madde var

Rıza Çalımbay, bu zor dönemde elini taşın altına koydu, Beşiktaş Yönetimi'nin, seçime kadar göreve gelmesi yolundaki teklife koşulsuz "Evet" cevabı verdi.

Beşiktaş'a gönül Rıza'sıyla geliyor! Sözleşmesinde özel madde var

Teknik Direktör Burak Yılmaz, Bodo-Glimt maçının sonrasında dün istifasını verdi. Bunun ardından siyah-beyazlılar hemen bir plan yaptı. Beşiktaş ve camiayı yakından tanıyan Rıza Çalımbay ile kısa bir görüşme yapan yönetim, 3 Aralık'ta yapılacak seçimli genel kurula kadar göreve gelmesini istedi. Beşiktaş'ın kendisi için her şeyden önemli olduğunu ifade eden Rıza Çalımbay, bu görevi koşulsuz kabul etti.

Beşiktaş'a gönül Rıza'sıyla geliyor! Sözleşmesinde özel madde var

Tecrübeli teknik adam, yönetim ile yaptığı ilk görüşme sonrasında Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne giderek, teknik direktörlük için startı verdi. Çalımbay'ın antrenman öncesinde takımla bir toplantı yapacağı ve futbolcuları ayağa kaldırmaya çalışacağı ifade edildi.

Beşiktaş'a gönül Rıza'sıyla geliyor! Sözleşmesinde özel madde var

YENİ YÖNETİM İÇİN FESİH MADDESİ KONULDU

Bu hafta sonu oynanacak Başakşehir karşılaşmasında Beşiktaş'ın başında ilk karşılaşmasına çıkacak olan Rıza Hoca, milli maçlar için verilen arada takımı ayağa kaldırmak için çaba gösterecek. Çalımbay, milli aranın ardından ligde Samsunspor ve Ankaragücü, Konferans Ligi'nde de Club Brugge müsabakalarında takımın başında yer alacak.

Beşiktaş'a gönül Rıza'sıyla geliyor! Sözleşmesinde özel madde var

Milliyet'in haberine göre başarılı çalıştırıcı, yeni başkan ve yönetimin gelmesiyle bir kez daha görüşecek ve "kal" denmesi durumunda görevine devam edecek.

Beşiktaş'a gönül Rıza'sıyla geliyor! Sözleşmesinde özel madde var

BURAK YILMAZ, BEŞİKTAŞ'I SİLDİ

Beşiktaş, geçici olarak teknik direktörlük görevinde bulunan Burak Yılmaz'ın, kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını ifade etti.

Beşiktaş'a gönül Rıza'sıyla geliyor! Sözleşmesinde özel madde var

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır. Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Beşiktaş'a gönül Rıza'sıyla geliyor! Sözleşmesinde özel madde var

Yılmaz ise, sosyal medya hesabından, "Her şey için teşekkür ederim" mesajını paylaştı. İstifasını veren Burak Yılmaz'ın, instagram hesabından Beşiktaş'a dair tüm paylaşımları kaldırdığı görüldü.

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