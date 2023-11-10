Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'dan ilk sözler! Görevde ne kadar kalacak?

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine geçici olarak göreve getirilen Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar eski futbolcusu ve teknik direktörü Rıza Çalımbay ile anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada Çalımbay için 11 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleneceği duyuruldu.

"NE KADAR ÇALIŞABİLİRSEK ÇALIŞACAĞIZ"

Öte yandan Çalımbay, göreve getirilmesinin ardından ilk kez konuştu. TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Çalımbay'ın ifadeleri şu şekilde:

"Beşiktaş için elimden gelen her şeyi yapacağım. İşimiz kolay değil ama inanıyorum. En başta Beşiktaş taraftarına güveniyorum. Futbolcularımıza güveniyorum. Taraftar için 12. adam derler ama benim için 1. adamdır. Beşiktaş taraftarının bendeki yeri çok başka.

Zaman diye bir şey konuşmadık. Ne kadar çalışabilirsek çalışacağız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız."