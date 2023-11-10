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Beşiktaş'ın yeni teknik direktör Rıza Çalımbay oldu

Beşiktaş yeni teknik direktörünü açıkladı! Rıza Çalımbay, siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 16:57 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 17:14
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Beşiktaş'ın yeni teknik direktör Rıza Çalımbay oldu

Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Rıza Çalımbay ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Yuvana Hoş Geldin Rıza Çalımbay

Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlük görevine Rıza Çalımbay getirilmiştir. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle: "Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Rıza Çalımbay ile 10.11.2023 (bugün) tarihi itibarıyla anlaşmaya varılmıştır."

Yeni Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay, yarın (11 Kasım) saat 12.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenleyecektir. Rıza Çalımbay'a görevinde üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

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