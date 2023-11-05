BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Rashica tehlikesi!

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı katliam nedeniyle ertelenen Kosova-İsrail maçının tarihi belli oldu. EURO 2024 Elemeleri mücadelesi, 12 Kasım Pazar günü oynanacak.
İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı katliam nedeniyle ertelenen Kosova-İsrail maçının tarihi belli oldu. EURO 2024 Elemeleri mücadelesi, 12 Kasım Pazar günü oynanacak.
Sabah'ın Marca'dan aktardığı habere göre; La Liga'da, aynı tarihteki Mallorca-Cadiz maçı; ev sahibi ekipte Vedat Muriqi'nin Kosova Milli Takımı'na gidecek olması nedeniyle ertelendi.
Bu gelişmeyle birlikte Süper Lig'de forma giyen Kosova ve İsrailli oyuncuların da milli takıma gitme durumu oluştu. Maçlarını pazar günü oynayacak Beşiktaş'ta Milot Rashica, RAMS Başakşehir'e karşı görev yapamayacak.
Ayrıca Adana Demirspor'da Arber Zeneli; İstanbulspor'da Florian Loshaj ve Rizespor'da Altin Zeqiri takımlarındaki yerlerini almayacak.
Maçları cuma ve cumartesi günü olan diğer 7 futbolcunun da oynamama ihtimali bulunuyor. Bu gelişmenin ardından federasyonun nasıl bir karar alacağı ise merak konusu.