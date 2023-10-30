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BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek. Mete Kalkavan'ın yöneteceği maçta mutlak 3 puan için yarışacak olan siyah-beyazlılar, kadrosunda 9 eksikle sahaya çıkacak. Aboubakar ve Rosier'in sağlık durumları, Mert Günok'un kırmızı kart nedeniyle forma giyemeyeceği karşılaşmada taraftarıyla barışmak isteyen Kartal, ligdeki sırasını 4'e yükseltmek istiyor. Peki Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta? İşte Beşiktaş - Gaziantep maçı detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023 Pazartesi 19:10
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BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE | Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK maçı saat kaçta?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasının son karşılaşmasında Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. UEFA Konferans Ligi'ndeki son maçında Bodo Glimt'e 3-1, ligdeki son maçında ise Galatasaray'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, karşılaşmanın sonucunda hanesine 3 puan yazdırarak taraftarıyla barışmak istiyor. Mete Kalkavan'ın düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Gaziantep FK maçı 30 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Salih, Necip, Onur, Zaynutdinov, Amir, Chamberlain, Gedson, Ghezzal, Rashica, Cenk

Gaziantep FK: Nita, Djilobodj, Arda, Nkoulou, Morais, Furkan, Jevtovic, Markovic, Maxim, Mustafa, Gradel

KARTAL 9 KİŞİ EKSİK

Öte yandan siyah-beyazlılarda Gaziantep FK ile oynanacak karşılaşma öncesi sakat futbolcuların çokluğu dikkati çekiyor. Kaleci Mert Günok, kırmızı kart cezası nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek. Teknik sorumlu Burak Yılmaz, kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet edecek. Beşiktaş'ta Daniel Amartey, Eric Bailly, Omar Colley, Arthur Masuaku, Umut Meraş ve Tayfur Bingöl'ün ise sakatlıkları bulunuyor. Sakatlığını atlatan Salih Uçan ise Gaziantep FK karşısında forma giyebilecek. Emrecan Uzunhan ile Tayyip Talha Sanuç ise uzun süreli sakatlıkları gerekçesi ile kadroda yer alamayacak.

Sakat ve cezalılar nedeni ile eksiklik çeken Beşiktaş'ta dün 2 sıkıntı daha çıktı. Siyah beyazlı kulüp, Aboubakar ve Rosier'in sağlık sıkıntısı yaşadığını ve tevadisinin sürdüğünü açıkladı. "Aboubakar 28 Ekim'de gerçekleştirilen antrenmanın ardından karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle geceyi hastanede geçirmiştir" denildi. Rosier'in de aynı şikayetle kadrodan çıkarıldığı açıklandı. İki oyuncunun da bugünkü maçta forma giymeyeceği açıklandı.

GAZİANTEP FK İLE 9. RANDEVU

Beşiktaş, Gaziantep FK ile Süper Lig'de bugün 9. kez karşı karşıya gelecek. Siyahbeyazlı ekip, 2019-2020 sezonundan bu yana oynanan 8 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 4 galibiyet aldı. Söz konusu maçların 2'sini Gaziantep FK kazanırken, 2'si ise beraberlikle sonuçlandı.

RACHID GHEZZAL 10 NUMARADA

Burak Yılmaz, takımını taktik idmanıyla hazırlıyor. Teknik ekibin antrenmanlarda Ghezzal'ı 10 numarada denediği bildirildi. İdmanda Milot Rashica sağ, Muleka sol kanatta oynatıldı. 10 numara oynama özelliği de olan Ghezzal, daha önce de bu pozisyonda görev yapmıştı. Teknik ekibin, Rashica ve Ghezzal'ı aynı anda oynatmak için plan yaptığı bildirildi.

TARAFTAR ÖFKELİ

Siyah-beyazlı camiada sular durulmuyor. Şenol Güneş'in istifası, Ahmet Nur Çebi'nin genel kurul kararı almasının üstüne takımın aldığı mağlubiyetlerin ardından tepkiler büyümeye devam ediyor. Taraftarların yarın oynanacak Gaziantep maçında Tüpraş Stadı'nda protesto yapacağı iddia edildi. Hem statta hem de çevresinde yoğun bir tepki olacağı belirtildi.

Beşiktaş, G.Antep maçında hem tribüne taraftar çekmek hem de Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşamak için mücadelenin bilet fiyatlarını 29 TL ve 100 TL olarak belirlemişti. Ancak siyah beyazlı futbolseverlerin, arka arkaya alınan kötü sonuçlar nedeniyle fiyatlar ucuz bile olsa biletlere rağbet etmediği belirtildi. Tribünlerde büyük boşluklar olması bekleniyor.

Gaziantep FK maçı öncesinde stopersiz kalan Beşiktaş'ta teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın Gaziantep karşısında Necip Uysal'ın yanında kimi oynatacağı henüz belli değil. Akla gelen ilk iki futbolcu ise Necip Uysal gibi birçok bölgede görev alan Onur Bulut ve Bakhtiyor Zaynutdinov. Ancak stoperlerin tamamının sakat olduğu gibi, sol bekler Masuaku ve Umut da sakat. Bu durumda da Onur ve Bakhtiyor'dan bir stoper diğeri sol bekte oynayacak gibi duruyor. Burak Yılmaz'ın defansa koyacağı tek net isim Necip Uysal olacak. Beşiktaş'ta Mert Günok da kırmızı kart cezalası olduğu için kalede Ersin görev yapacak.

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