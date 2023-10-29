BEŞİKTAŞ HABERLERİ: | Kartal'da stoper krizi! Bir tek o kaldı

Son dönemde gelen saha içi sonuçlarıyla taraftarlarını üzen Beşiktaş'ta, savunma bölgesindeki sakatlar kervanına yeni isimler de eklendi ve elde stoperde oynayabilecek tek isim olarak takımın jokeri olan Necip Uysal kaldı. Siyah-beyazlılar seçim gündemini yoğun bir şekilde yaşarken saha içi sonuçlar da can sıkıyor. Teknik sorumlu Burak Yılmaz'ın takımı bu kriz ortamından nasıl çıkaracağı merak edilirken, özellikle savunma ciddi problemler yaşanıyor.

Siyah-beyazlılar genç stoperler Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan'dan uzun süredir yararlanamıyor. Bu isimlerin dışında savunmada görev yapan Eric Bailly ve Daniel Amartey'in de sakatlıkları sıkıntı yaratırken, son olarak Bodo/ Glimt maçında Omar Colley'in de sakatlanması teknik heyeti adeta şok etti. Mevcut kadroda elinde asıl mevkii stoper olan bir oyuncu kalmayan Burak Yılmaz'ın, Necip Uysal'ı yeniden savunmanın göbeğine çekmesine kesin gözüyle bakılıyor.

12 MAÇTA OYNADI

Beşiktaş'ın jokeri Necip Uysal, bu sezon 6'sı Trendyol Süper Lig, 6'si ise UEFA Konferans ligi olmak üzere toplam 12 resmi maçta forma giydi. Bu maçların 9'undu ilk 11'de sahaya çıkan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, yarın oynanacak G.Antep karşılaşmasında da başlama düdüğüyle birlikte sahada olacak. Necip, Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 429 maçta oynarken; 6 gol attı, 17 de asist yaptı.

EKİM AYI, DERT AYI!

Beşiktaşlı futbolcuların fiziksel açıdan yaşadığı problemler sön denemde net bir şekilde ortaya çıkarken, üst üste gelen sakatlıklar de dikkat çekti. Beşiktaş'ın kondisyon yüklemesi ve fiziksel antrenmanlar eksik kaldığı görülürken, sadece ekim ayında yaşanan sakatlıklar bile bunun göstergesi. Colley ve Masuaku'nun sakatlığı sonrası Beşiktaş'ta Ekim ayında yaşanan sakatlık sayısı 7'ye (Salih Uçan, Amartey, Bailly, Umut Meraş, Tayfur Bingöl) yükseldi.