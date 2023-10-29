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PSV Eindhoven 5-2 Ajax (Maç sonucu ÖZET)

Hollanda Eredivisie'de liderlik koltuğunda oturan PSV Eindhoven sahasında ağırladığı Ajax'ı 5-2'lik farklı skorla yenerek ligin son sırasına itti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 18:43 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 18:45
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PSV Eindhoven 5-2 Ajax (Maç sonucu ÖZET)

Hollanda Eredivisie'nin 10. haftasında Peter Bosz'un yönetimindeki PSV Eindhoven ile Hedwiges Maduro yönetimindeki Ajax karşı karşıya geldi.

Philips Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi PSV Eindhoven, 20, 60 ve 72. dakikalarda Hirving Lozano, 49. dakikada Luuk de Jong ve 52. dakikada Ismael Saibari'nin kaydettiği gollerle sahadan 5-2 galip ayrıldı.

Konuk ekip Ajax'ın golleri ise 10. dakikada Branco van den Boomen ve 40. dakikada Brian Brobbey'den geldi.

Bu sonucun ardından ligde 10'da 10 yapan PSV Eindhoven 30 puanla liderliğini sürdürürken, 5 puanı bulunan Ajax ligin son sırasına gerilemiş oldu.

Eredivise'nin 11. haftasında PSV Eindhoven deplasmanda Heracles'e konuk olacak, Ajax evinde Volendam'ı ağırlayacak.

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