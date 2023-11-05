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Antalyaspor - Beşiktaş maçı CANLI Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 11. hafta mücadelesinde Bitexen Antalyaspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Kritik Antalyaspor mücadelesinden 3 puanla dönmek isteyen Kara Kartal, Süper Lig'de çıkışa geçmek istiyor. Antalyaspor ise taraftarı önünde galibiyet almak istiyor. Antalya'da oynanan karşılaşmada Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 18:54 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 19:10
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Antalyaspor - Beşiktaş maçı CANLI Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor deplasmanında sahne alıyor.

Kritik deplasmandan 3 puanla dönmek isteyen Kara Kartal, Antalyaspor deplasmanından kayıpsız dönüp çıkışa geçmek istiyor.

Süper Lig'de son maçında Başakşehir'i yenen Antalyaspor ise taraftarı önünde rakibini mağlup etmek istiyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Beşiktaş maçı 5 Kasım Pazar günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ 11'LERİ:

Antalyaspor: Helton, Erdoğan, Ömer, Veysel, Bünyamin, Saric, Erdal, Safuri, Bytyqi, Jehezkel, Buksa

Beşiktaş: Ersin, Onur, Necip, Bailly, Bakhtiyor, Salih, Gedson, Chamberlain, Rashica, Cenk

Beşiktaş, geride kalan 10 haftayı 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle 19 puan toplayarak tamamlarken; üçer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 de mağlubiyeti bulunan Antalyaspor ise 12 puan toplayabildi. Burak Yılmaz yönetiminde Süper Lig'de 3'te 2 yapan siyah-beyazlılar, Akdeniz temsilcisini yenerek çıkışı yakalamak ve Bodo maçı öncesi moral bulmak istiyor.

ÖZEL UÇAKLA GİTTİLER

Siyah-beyazlılar, Antalya'ya özel uçakla gitti. Kafilede, 23 kişilik futbolcu kadrosu dışında Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Emre Kocadağ ile birlikte yöneticilerden Seyit Ateş ve Bilgihan Sürmen de yer aldı.

U17 VE U19'LAR ÜÇER PUANI KAPTI

Beşiktaş U17 ve U19 takımları haftayı galibiyetle kapattı. Beşiktaş Artaş U-17 Takımı, EMS Yapı Sivasspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde geçen Kartalar, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Beşiktaş'ın gollerini Ozan Sevim, Kerem Katranlı ve Enes Cinemre (2) kaydettiler. Beşiktaş Artaş U-19 Takımı da Mondihome Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların golleri Muhammed Eren ile Serkan Emrecan Terzi'den geldi.

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