Serdar Saatçı'dan Braga'ya 2 asistlik katkı

Serdar Saatçı'nın forma giydiği Portekiz ekibi Braga, ligin 9. haftasında deplasmanda Gil Vicente ile karşı karşıya geldi.
Genç savunma oyuncusunun 90 dakika forma giydiği müsabaka 3-3 berabere tamamlandı.
Serdar, 71'de Banza'nın attığı golü hazırlarken, 82. dakikada Horta'nın golünde de asistin sahibi oldu.
Braga'nın 1 puan almasına büyük katkı sağlayan Serdar, bu sezon 8 maçta toplamda 671 dakika süre aldı.
20 yaşındaki stoper, 2022 yazında Beşiktaş'tan Braga'ya 1.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.