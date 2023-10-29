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Serdar Saatçı'dan Braga'ya 2 asistlik katkı

Portekiz takımlarından Braga'da forma giyen Serdar Saatçı, deplasmanda oynadıkları Gil Vicente mücadelesinde 2 asist ile takımına katkı sağladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2023 Pazar 14:55
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Serdar Saatçı'dan Braga'ya 2 asistlik katkı

Serdar Saatçı'nın forma giydiği Portekiz ekibi Braga, ligin 9. haftasında deplasmanda Gil Vicente ile karşı karşıya geldi.

Genç savunma oyuncusunun 90 dakika forma giydiği müsabaka 3-3 berabere tamamlandı.

Serdar, 71'de Banza'nın attığı golü hazırlarken, 82. dakikada Horta'nın golünde de asistin sahibi oldu.

Braga'nın 1 puan almasına büyük katkı sağlayan Serdar, bu sezon 8 maçta toplamda 671 dakika süre aldı.

20 yaşındaki stoper, 2022 yazında Beşiktaş'tan Braga'ya 1.5 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

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