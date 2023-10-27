Süper Lig'de şimdiden şampiyonluk yarışının uzağında kalan, son olarak derbide Galatasaray'a kaybeden Beşiktaş, Avrupa arenasında da umduğunu bulamıyor. Siyah beyazlı takım, ön elemelerine fırtına gibi başlayıp gruplara adını yazdırdığı UEFA Konferans Ligi'nde dün de büyük hüsran yaşadı. Lugano yenilgisi sonrası teknik direktör Şenol Güneş'in istifa edip yönetimin seçim kararı aldığı Beşiktaş, Norveç'ten eli boş döndü.

BRUGGE'DEN LUGANO'YA 3'LÜK

D Grubu 3. maçında Bodo Glimt ile karşılaşan Beşiktaş rakibine 3-1 mağlup oldu. Bodo'nun 62'de attığı bir de ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı. İlk maçta Brugge ile berabere kalan Kartal, böylece 1 beraberlik, 2 yenilgi ile sonuncu sıraya düştü. Grubun diğer karşılaşmasında Brugge, Lugano'yu 3-1 yenip liderliğini pekiştirdi. Ligden sonra Avrupa'da da hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, taraftarını kahretti. Kara Kartal, bu kara günleri ne zaman aşacak?