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Başkan Çebi ibrayı bekliyor
Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul dışında bir de mali genel kurul yapılacak. 3 Aralık'taki mali kongrede Ahmet Nur Çebi dönemi ibraya sunulacak. Bazı genel kurul üyelerinin Çebi'nin ibra edilmemesi adına çalışma yürüttüğü iddia edilirken, Mevcut başkan ibra edilmezse Fikret Orman'ınkine benzeyen bir dava süreci başlayabilir. Çebi'nin adaylık için kararını ise önümüzdeki hafta başında açıklaması bekleniyor.
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