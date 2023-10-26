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Emre Kocadağ geri sayımda
Beşiktaş'ta başkanlık seçimi için hareketli günler yaşanıyor. Yönetim olağanüstü kongre tarihini 17 Aralık olarak belirlerken, gözler Başkan Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi. Bakan Çebi'nin önümüzdeki günlerde son kararını açıklaması beklenirken, aday olmaması durumunda mevcut Asbaşkan Emre Kocadağ'ın güçlü bir liste yaparak adaylığını açıklayacağı ifade edildi
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