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Avrupa’da 239’uncu randevu
Beşiktaş bu akşam, Avrupa'da 239. kez sahne alacak. Siyah-beyazlılar 238 müsabakada 90 galibiyet, 48 beraberlik ve 100 yenilgi alırken; 316 gol attı, kalesinde ise 355 gol gördü. Temsilcimiz Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Kartal, 2002-03'te ise UEFA Kupası'nda adını son 8 takım arasına yazdırdı. Beşiktaş, 2016- 17'de UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale yükseldi.
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