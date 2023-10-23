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Beşiktaş'ta kongre ateşi yanıyor! Beklenen tarih 26 Kasım

Beşiktaş'ta seçim tarihi konusundaki belirsizlik son buluyor. Yeniden aday olmayı düşünmeyen Başkan Ahmet Nur Çebi, bugün yönetimiyle toplantı yaparak kongre takvimini netleştirecek. İşte planlanan tarih...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'ta kongre ateşi yanıyor! Beklenen tarih 26 Kasım

Derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup olarak ligde bir darbe daha yiyen Beşiktaş'ta camianın en önemli gündem maddesi seçim...

5 Ekim'deki Konferans Ligi'ndeki Lugano yenilgisi sonrası olağanüstü kongre kararı alan siyah-beyazlı yönetim, aradan geçen sürede sandık takvimini açıklamadı.

Yaşanan bu belirsizlik, artık ortadan kalkıyor. Başkan Ahmet Nur Çebi, bugün 14.00'te yönetim kurulu üyelerinin tam katılımıyla kulüpte bir toplantı yapacak.

Çebi'nin bu toplantıda aday olmayacağını söylemesi ve seçim tarihinin de netleşmesi bekleniyor.

GALATASARAY DERBİSİNİ İZLEMEYE GİTMEDİ

Başkanlık koltuğuna 21 Ekim 2019'da oturan Çebi'nin, 4 yıllık süreci artık noktalamayı düşündüğü ve seçime girmeyi düşünmediği kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray derbisinde de tribünde olmayan Başkan Çebi'nin kulübü seçime götüreceği tarihin 26 Kasım Pazar olması bekleniyor.

KOCADAĞ KARARLI YAMANTÜRK BEKLİYOR

Siyah-beyazlılarda adaylığını uzun süre önce duyuran Hasan Arat dışında, mevcut yönetimde asbaşkanlık görevi yürüten Emre Kocadağ'ın, Çebi'nin olmayacağı seçime adaylığını koyması bekleniyor.

Kocadağ'ın, Çebi'nin kararını yönetimine aktarmasıyla birlikte liste görüşmelerini hızlandıracağı ifade edildi. Ayrıca Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün de adaylık düşüncesi olduğu ancak henüz net kararını vermediği gelen haberler arasında.

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