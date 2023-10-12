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BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ahmet Nur Çebi'den 4 saatlik kongre zirvesi

Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurulu kararı alınmasının ardından gözler Ahmet Nur Çebi'ye çevrilmiş durumda. En geç Aralık ayının sonuna kadar yapılması planlanan kongrede Başkan Çebi'nin aday olup olmayacağı tartışılıyor. Seçim konusunda kurmaylarını toplayan Çebi, aday olup olmaması hakkında yol arkadaşlarını fikir sordu. Çoğunluğun ise genel kurulda adaylığını koyması yönünde görüş bildirdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ahmet Nur Çebi'den 4 saatlik kongre zirvesi

Beşiktaş yönetiminin UEFA Konferans Ligi'ndeki Lugano şoku sonrası aldığı olağanüstü kongre kararının ardından, başkan Ahmet Nur Çebi'nin nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyordu. Karar sonrası soluğu Bodrum'daki yazlığında alıp biraz kafa dinleyen ve siyahbeyazlı takımın 2-0 kazandığı İstanbulspor maçına da gitmeyen Çebi, İstanbul dönüşü de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte durum değerlendirmesi yaptı.

CUMARTESİ GÜNÜ NETLEŞECEK

Başkan Çebi, Ortaköy Park Fora Balık Restoranı'nda gerçekleştirilen ve 4 saat süren yemekli buluşmada kurmaylarına devam edip etmeme konusundaki fikirlerini sordu. Çoğunluk devam etmesi yönünde görüş belirtti. Başkanın mesai arkadaşlarını dinledikten sonra adaylığını koyma kararı aldığı öğrenildi. Camianın önde gelen isimleriyle de bir araya gelecek olan Çebi, cumartesi gününe kadar kararını netleştirecek.

AİLESİNİ DE İKNA EDECEK

Siyah-beyazlı kulübün başkanı, bu süreçte adaylığına soğuk bakan ailesini de ikna etmesi bekliyor. Yakınlarının "Gece gündüz çalıştın, sağlığından oldun. Emek ve para harcadın ama karşılığında hiç hak etmediğin tepkiler aldın" diyerek Çebi'ye devam etmemesi yönünde telkinde bulunduğu ileri sürülmüştü.

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