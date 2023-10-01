Haberler Beşiktaş KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE - Trendyol Süper Lig'de heyecan Konyaspor - Beşiktaş maçı ile devam ediyor. 7. hafta müsabakası Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Arda Kardeşler, Konyaspor - Beşiktaş maçında düdük çalacak. Beşiktaş'ta 8 isim maçta süre alamayacak. Konyaspor'da Bruno Paz, Sokol Cikalleshi ve Muhammet Demir Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 12:20 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 12:20
KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE 📺 | Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman? BJK maçı hangi kanalda?

Konyaspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta müsabakasında Konyaspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Konyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Konyaspor - Beşiktaş maçı 1 Ekim Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ 8 EKSİKLE KONYA DEPLASMANINDA

Siyah-beyazlı ekipte; Gedson Fernandes, Ante Rebic, Mert Günok, Tayfur Bingöl, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Gökhan İnler, Emrecan Bulut gibi isimler Konyaspor karşısında süre alamayacak.

KONYASPOR'DA 3 EKSİK

Bruno Paz, Sokol Cikalleshi ve Muhammet Demir Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın Erman’ı Levent Özdilek'ten ilginç açıklamalar! “Dağıtırım, paylaşırım yanımda para taşımam”
Son dakika: Ankara'da bombalı terör saldırısı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kartal'ın 3 aşamalı planı ortaya çıktı!
Olay yorum! "Erik ten Hag'ın gözü korkmuştur"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu
Süper Lig devlerinden terör saldırısına kınama!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
İstanbul'da baraj doluluk oranı ne kadar?
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç TL?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR'ı belli oldu 12:19
Sümeyye Boyacı'nın hayatı belgesel oldu Sümeyye Boyacı'nın hayatı belgesel oldu 12:13
Nottingham Forest - Brentford maçı saat kaçta? Nottingham Forest - Brentford maçı saat kaçta? 12:11
Jesus'a fark attı! 6 milyon euro... Jesus'a fark attı! 6 milyon euro... 12:07
F.Bahçe'ye Osayi Samuel müjdesi! F.Bahçe'ye Osayi Samuel müjdesi! 11:58
Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Konyaspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 11:55
Daha Eski
Sakaryaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor - Eyüpspor maçı saat kaçta? 11:35
Kocaelispor - Keçiörengücü maçı ne zaman? Kocaelispor - Keçiörengücü maçı ne zaman? 11:30
Süper Lig devlerinden terör saldırısına kınama! Süper Lig devlerinden terör saldırısına kınama! 11:26
BB Erzurumspor - Boluspor maçı saat kaçta? BB Erzurumspor - Boluspor maçı saat kaçta? 11:23
Manchester United - G.Saray maçının hakemi belli oldu Manchester United - G.Saray maçının hakemi belli oldu 11:17
Bodrumspor - Çorum FK maçı saat kaçta? Bodrumspor - Çorum FK maçı saat kaçta? 11:16