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Beşiktaş'ın yeni sponsoru açıklandı! İşte kasaya girecek rakam

Beşiktaş Kulübü, Tüpraş ile stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, yeni sponsoruyla 3 sezonluk anlaşma sağlandığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 18:28
Beşiktaş'ın yeni sponsoru açıklandı! İşte kasaya girecek rakam

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklamada, Tüpraş ile 2023-2024 sezonundan başlamak üzere 3 sezon için geçerli olacak stadyum isim hakkı ve reklam sözleşmesi imzalandığı bildirildi.

2023-2024 sezonu için anlaşma bedelinin başarı primi dahil toplam 230 milyon 383 bin 150 lira ve artı KDV olduğu belirtilen açıklamada, "2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarına ilişkin tutarlar, 2023-2024 sezonuna ilişkin belirlenen tutarlara Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan TÜFE oranı eklenmesi suretiyle bulunacaktır." denildi.

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