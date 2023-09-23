Beşiktaş'ın yıldızına Avrupa devleri talip oldu! 3 kulüp birden

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes her geçen gün performansını arttırıyor.
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes her geçen gün performansını arttırıyor.
Yaz transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün listesinde yer alan Portekizli yıldıza ilgi artarak devam ediyor…
Beşiktaş'ın önceki gece Club Brugge ile deplasmanda oynadığı UEFA Konferans Ligi grup maçında üç kulübün temsilcilerinin 24 yaşındaki orta saha için tribünde olduğu öğrenildi.
Almanya'dan Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach, İspanya'dan da Atletico Madrid takımlarının Gedson Fernandes'i Club Brugge karşılaşmasında mercek altına aldığı belirtildi.
Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.