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Beşiktaş'ın yıldızına Avrupa devleri talip oldu! 3 kulüp birden

Son dakika Beşiktaş haberleri: Avrupa kupalarında 7 maçtır mağlup olmayan Beşiktaş son olarak Club Brugge ile berabere kaldı. Siyah beyazlıların yıldız oyuncusu gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. O takımlar başarılı orta saha oyuncusunu izlemeye İstanbul'a gelecek. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Beşiktaş'ın yıldızına Avrupa devleri talip oldu! 3 kulüp birden

Almanya'dan Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach, İspanya'dan da Atletico Madrid takımlarının Gedson Fernandes'i Club Brugge karşılaşmasında mercek altına aldığı belirtildi.

Beşiktaş'ın yıldızına Avrupa devleri talip oldu! 3 kulüp birden

Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

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