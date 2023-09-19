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Tosun Paşa şaşırttı

Siyah-beyazlılar skorer isimlerinden biri olan Cenk Tosun'un da Trabzonspor derbisinde etkisiz kalması dikkat çekti. Uzun süren sakatlığının ardından sezon başından bu yana sadece 4 maçta toplam 75 dakika şans bulan Tosun Paşa, bu periyotta ne gol atabildi, ne de asist yapabildi. Cenk'in, Karadeniz'deki derbide %100 hazır olmadan sahaya sürüldüğü ifade edilirken, "Şenol hoca bu kararla hem Cenk'in hem de Aboubakar'ın motivasyonunu düşürdü" yorumları yapıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Tosun Paşa şaşırttı
Siyah-beyazlılar skorer isimlerinden biri olan Cenk Tosun'un da Trabzonspor derbisinde etkisiz kalması dikkat çekti. Uzun süren sakatlığının ardından sezon başından bu yana sadece 4 maçta toplam 75 dakika şans bulan Tosun Paşa, bu periyotta ne gol atabildi, ne de asist yapabildi. Cenk'in, Karadeniz'deki derbide %100 hazır olmadan sahaya sürüldüğü ifade edilirken, "Şenol hoca bu kararla hem Cenk'in hem de Aboubakar'ın motivasyonunu düşürdü" yorumları yapıldı.
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