Tosun Paşa şaşırttı

Siyah-beyazlılar skorer isimlerinden biri olan Cenk Tosun'un da Trabzonspor derbisinde etkisiz kalması dikkat çekti. Uzun süren sakatlığının ardından sezon başından bu yana sadece 4 maçta toplam 75 dakika şans bulan Tosun Paşa, bu periyotta ne gol atabildi, ne de asist yapabildi. Cenk'in, Karadeniz'deki derbide %100 hazır olmadan sahaya sürüldüğü ifade edilirken, "Şenol hoca bu kararla hem Cenk'in hem de Aboubakar'ın motivasyonunu düşürdü" yorumları yapıldı.
Siyah-beyazlılar skorer isimlerinden biri olan Cenk Tosun'un da Trabzonspor derbisinde etkisiz kalması dikkat çekti. Uzun süren sakatlığının ardından sezon başından bu yana sadece 4 maçta toplam 75 dakika şans bulan Tosun Paşa, bu periyotta ne gol atabildi, ne de asist yapabildi. Cenk'in, Karadeniz'deki derbide %100 hazır olmadan sahaya sürüldüğü ifade edilirken, "Şenol hoca bu kararla hem Cenk'in hem de Aboubakar'ın motivasyonunu düşürdü" yorumları yapıldı.