Kartal Kayra Kayserispor'a

Beşiktaş, orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı Kayserispor'a sezon sonuna kadar kiraladı. 2026 yılına kadar sözleşmesi uzatılan 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kartal Kayra Yılmaz, 2023-24 sezonu sonuna kadar Kayserispor'a geçici transfer olmuştur" denildi.
Beşiktaş, orta saha oyuncusu Kartal Kayra Yılmaz'ı Kayserispor'a sezon sonuna kadar kiraladı. 2026 yılına kadar sözleşmesi uzatılan 22 yaşındaki oyuncuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kartal Kayra Yılmaz, 2023-24 sezonu sonuna kadar Kayserispor'a geçici transfer olmuştur" denildi.