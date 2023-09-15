Haberler Beşiktaş Tahkim Kurulu'ndan Emre Kocadağ'ın para cezasına indirim

Tahkim Kurulu'ndan Emre Kocadağ'ın para cezasına indirim

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'a verilen 800 bin liralık para cezasını yarıya indirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 20:12
Tahkim Kurulu'ndan Emre Kocadağ'ın para cezasına indirim

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, kurul, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın 23 Ağustos'ta kulüp resmi yayın organından yayımlanan videoda sportmenliğe aykırı hareketin yanı sıra hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle aldığı 400 bin liralık cezasının 200 bin liraya düşürülmesine karar verdi.

Kurul, ayrıca 28 Ağustos'taki açıklamaları dolayısıyla PFDK'nin Kocadağ'a verdiği 400 bin liralık cezayı da yarıya indirdi. Toplamda 800 bin lira ceza verilen Kocadağ'ın cezası, böylece 400 bin liraya düşürüldü.

Tahkim Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Çaykur Rizespor'un aldığı 112 bin liralık cezasını da onadı.

Galatasaray Kulübünün, TFF Yönetim Kurulu'nun 11 Temmuz tarihinde yaptığı görev dağılımına itirazını reddeden kurul, Fenerbahçe Kulübünün, Tahkim Kurulu Üyesi Mustafa Demirel'in Tahkim Kurulu Başkanı, Tahkim Kurulu Yedek Üyesi Yavuz Aksoy'un ise Tahkim Kurulu Asıl Üyesi olarak atanmasına ilişkin verilen karar için yaptığı itiraz konusunda da aynı yönde karar aldı.

DİĞER
Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu yeni aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan deprem şurasında kentsel dönüşüm çağrısı
G.Saray'ın yıldızı Süper Lig ekibine transfer oluyor!
Transferler sahaya çıkıyor! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rashica: En çok forma giymek istediğim kulüp...
Beşiktaş'ta divan kurulu toplantısı
ÖGG sınav sonuçları sorgula 2023
SURVIVOR ALL STAR 10. YARIŞMACI BELLİ OLDU
Mevlid Kandili ne zaman 2023?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tahkim Kurulu'ndan Emre Kocadağ kararı! Tahkim Kurulu'ndan Emre Kocadağ kararı! 20:11
Başakşehir'den flaş transfer! Başakşehir'den flaş transfer! 19:27
Sivasspor A.Gücü maçına hazırlanıyor Sivasspor A.Gücü maçına hazırlanıyor 19:22
Cimbom Avrupa devini ikna edemedi! Cimbom Avrupa devini ikna edemedi! 19:03
Hasan Ali Kaldırım: Hislerim tarifsiz! Hasan Ali Kaldırım: Hislerim tarifsiz! 18:49
G.Saray'ın yıldızı Süper Lig ekibine transfer oluyor! G.Saray'ın yıldızı Süper Lig ekibine transfer oluyor! 18:16
Daha Eski
Milli voleybolcudan flaş kariyer kararı! Milli voleybolcudan flaş kariyer kararı! 17:52
Transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları Transfer dönemi sona eriyor! İşte son gün bombaları 17:31
Fode Koita ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı Fode Koita ile yollar ayrılıyor! İşte yeni takımı 16:46
Fenerbahçe'de sakatlık! 6 numara... Fenerbahçe'de sakatlık! 6 numara... 16:43
Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman? 16:43
Al Khaleej - Al Fateh maçı saat kaçta? Al Khaleej - Al Fateh maçı saat kaçta? 16:34