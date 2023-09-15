Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray ve Fenerbahçe için flaş açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Hürriyet'e konuştu. Ezeli rakiplerinin transferde harcamış olduğu paralar, transfer dönemi ve siyah-beyaz camiasıyla ilgili önemli ifadeler dile getiren Çebi, özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte Başkan Çebi'nin Hürriyet'e vermiş olduğu özel röportajadan özel satır başlıkları.

Ali Koç, G.Saray'ın yaptığı bazı transferlerin maliyetlerinin KAP'a bildirilenden farklı olduğunu iddia etti. Sizin bu konuda bir yorumunuz var mı?

İspat edecek durumda değilim ama bazı tereddütlerimiz var. Ben de duyuyorum bu iddiaları, benim de şüphelerim var ama ben bunu ispat edecek durumda değilim. Tereddüdümüz var. Bizim 5 liraya konuştuğumuz bir futbolcunun başka bir kulüple 10'a anlaşması 3 lira diye açıklanıyorsa burada bir şeyler var demektir. Bunu araştırması gereken kurum Türkiye Futbol Federasyonu'dur. Çünkü TFF'nin ana görevlerinden birisi rekabet koşullarına herkesin uymasını sağlamaktır. Yarın bir gün çift kontratlar çıkarsa ne olacak?