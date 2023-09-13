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Jackson Muleka'dan Beşiktaş'a piyango! Katar'dan dev teklif

Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan kadroya katılacak isimlerin çalışmalarını yapan yönetim diğer yandan da gelen teklifleri değerlendiriyor. Siyah beyazlılarda bu sezon etkili performans sergileyen Jackson Muleka'ya Katar'dan sürpriz teklif geldi. İşte detaylar... | BJK HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2023 Çarşamba 06:50
Jackson Muleka'dan Beşiktaş'a piyango! Katar'dan dev teklif

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Beşiktaş'ın adı sürekli Körfez ekipleriyle anılan Kongolu futbolcusu Jackson Muleka ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Katar ekibi Er-Rayyan'ın yıldız futbolcu için Beşiktaş'a 4 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Körfez ekibinin yıldız futbolcuyu kadrosuna katmakta ısrarcı olduğu ifade ediliyor. Katar'da transfer dönemi 18 Eylül'de sona erecek.

Takvim'de yer alan habere göre, Beşiktaş yönetiminin teklifi Teknik Direktör Şenol Güneş'e ilettiği ve transferle ilgili son kararı Şenol Güneş'e bıraktığı öğrenildi. Muleka'nın transferinin gerçekleşmesi halihde Siyah-Beyazlılar'ın kısa süre içerisinde bir kanat transferi yapacağı da gelen haberler arasında. Beşiktaş'a geçen sezon Standart Liege'den 3 milyon 350 bin Euro'ya transfer olan 23 yaşındaki forvetin Siyah-Beyazlı takım ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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